Son Dakika Haberleri: İki metro hattının imar planları onaylandı

İki metro hattının imar planları onaylandı

12 dakika önce

İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının imar planları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

İki metro hattının imar planları onaylandı, System.String[]
İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının imar planları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:50 

Ekonomi
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