İki milyar liralık proje iptal
4 saat önce
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 yıl önce ihalesine çıktığı Küçükçekmece'deki dev proje iptal edildi.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 yıl önce ihalesine çıktığı Küçükçekmece'deki dev proje iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:24
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