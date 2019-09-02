Son Dakika Haberleri: İki milyar liralık proje iptal
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İki milyar liralık proje iptal

4 saat önce

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 yıl önce ihalesine çıktığı Küçükçekmece'deki dev proje iptal edildi.

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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 yıl önce ihalesine çıktığı Küçükçekmece'deki dev proje iptal edildi.

Küçükçekmece, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:24 
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