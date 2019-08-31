Son Dakika Haberleri: İki milyon araç sahibine son uyarı
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İki milyon araç sahibine son uyarı

4 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 araç sahibi önce uyarılacak, uyarılara uymayanlara bin 546 lira para cezası verilecek.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 araç sahibi önce uyarılacak, uyarılara uymayanlara bin 546 lira para cezası verilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:13 
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