İki milyon araç sahibine son uyarı
4 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 araç sahibi önce uyarılacak, uyarılara uymayanlara bin 546 lira para cezası verilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 araç sahibi önce uyarılacak, uyarılara uymayanlara bin 546 lira para cezası verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:13
İranlı bakan'dan trump'a fotoğraflı 'uydu' yanıtı: günaydın trump Egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 546 lira ceza kesilecek Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi Miras davasında ortaya çıktı: Naim Süleymanoğlu'nun 13 madalyası kayıp