Son Dakika Haberleri: İki milyon civciv açlıkla karşı karşıya

İki milyon civciv açlıkla karşı karşıya

38 dakika önce

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde bulunan tavuk kümeslerindeki civcivler bir süre önce Adana'daki bir tavuk firmasının iflasını vermesiyle birlikte açlıkla karşı karşıya kaldı.

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Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde bulunan tavuk kümeslerindeki civcivler bir süre önce Adana'daki bir tavuk firmasının iflasını vermesiyle birlikte açlıkla karşı karşıya kaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:13 

Çamlıyayla, Tarsus, Adana, Mersin, Ekonomi
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