İki milyon civciv açlıkla karşı karşıya
38 dakika önce
Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde bulunan tavuk kümeslerindeki civcivler bir süre önce Adana'daki bir tavuk firmasının iflasını vermesiyle birlikte açlıkla karşı karşıya kaldı.
Mersin
'in Tarsus
ve Çamlıyayla
ilçelerinde bulunan tavuk kümeslerindeki civcivler bir süre önce Adana
'daki bir tavuk firmasının iflasını vermesiyle birlikte açlıkla karşı karşıya kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:13
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