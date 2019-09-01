İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ölürken 4 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye'deki bir düğünden dönen Boğaziçi istikametine seyir halindeki Abdullah Bülbül yönetimindeki 79 AN 009 Plakalı motosiklet ile aynı istikamete seyir halindeki Berat Yaşar yönetimindeki plakasız motosikletin çarpışması sonucunda, motosiklette bulunan Sürücü Abdullah B., eşi Leman B. Çocukları Hasan B. ve Cemile B. ile diğer motosiklet sürücüsü Berat Y. yaralandı. Yaralıları kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaydetti. Abdullah B. hayatını kaybettiği duyan yakınları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.