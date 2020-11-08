İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Narıncalıpıtrak Mahallesi içerisinde iki caddenin kesiştiği noktada iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralı genç, Kula'daki tedavilerinin ardından hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza saat 12.00 sıralarında Kula'ya bağlı Narıncalıpıtrak Mahallesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle arasında Yahya Yağcı (15) idaresindeki 45 K 4708 plakalı motosiklet ile Ali Çakan (50) idaresindeki 45 RA 1905 plakalı motosiklet, iki caddenin kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet sürücüsü ve 45 RA 1905 motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Elif Bilmez motosiklet üzerinden savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kafasına aldığı darbe ile ağır yaralanan 15 yaşındaki Yahya Yağcı, Kula Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerin ardından hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer motosiklet sürücüsü Ali Çakan ve kızı Elif Bilmez Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çakan ve Bilmez'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Yağcı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA