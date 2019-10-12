Son Dakika Haberleri: İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Fatih Sanay Sitesi içerisinde meydana gelen kazada Yaşar Ahmet S. (59) yönetimindeki motosiklet ile Gökhan Ç.'nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralanırken, Yaşar Ahmet S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olan Yaşar Ahmet S.'nin Manisa'ya sevk edileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
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