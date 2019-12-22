İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı

6 saat önce

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralıBURSA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı

BURSA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesinde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde Tolga Sancar idaresindeki 34 GY 6163 plakalı motosiklet ile Hakan Belli yönetimindeki 16 H 5079 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücülerin yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada iki motosiklet de kullanılmaz hale gelirken polis olası bir kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı

Atatürk Caddesi, Polis, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
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