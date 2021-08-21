İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de kavşakta dönmeye çalışan iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.

Kaza, Düzce kent merkezi Kültür Mahallesi Eğri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta dönmeye çalışan Yusuf Y. idaresindeki 81 ABJ 458 plakalı motosiklet ile sokağa girmeye çalışan Adem G. idaresinde 81 AAT232 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri savrularak yaralandı. Yaralı iki motosiklet sürücüsü, olay yerine yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.