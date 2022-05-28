İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

28.05.2022 14:15
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Alaca mahallesi İstasyon caddesinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.S. ve S.İ.'nin üzerinde olduğu motosiklet ile karşı yönden gelen ve plakası olmayan İ.S. ve F.C.'yi taşıyan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletlerin üzerinde bulunan şahıslar yola düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıları ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, motosikletleri kimlerin kullandığının tespitinin ise alınan ifadelerden sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan, iki motosikletin nasıl kafa kafaya çarpıştığı ise polis tarafından araştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karahisar, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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