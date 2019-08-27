Son Dakika Haberleri: İki motosikletin karıştığı kazada bir sürücü yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İki motosikletin karıştığı kazada bir sürücü yaralandı

12 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İki motosikletin karıştığı kazada bir sürücü yaralandı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin arkasında saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü plakası ve trafik sigortası bulunmayan aracıyla, 34 RJ 0301 plakalı, E.G. isimli motosikletli kuryeye çarptı. Çarpma sonucu E.G. başını kaldırıma çarparak yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü E.G., sağlık ekipleri aracılığıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Kocasinan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaybolan 300 köpeğin uyuşturucu iğne ile öldürüldüğü düşünülüyor
Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:40:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki motosikletin karıştığı kazada bir sürücü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]