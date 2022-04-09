İKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika
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İKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

09.04.2022 17:59

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletlinin, arkadaşının kullandığı motosikleti bacağıyla iterek yaptığı tehlikeli yolculuğu araç sürücüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletlinin, arkadaşının kullandığı motosikleti bacağıyla iterek yaptığı tehlikeli yolculuğu araç sürücüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Manavgat - Antalya D-400 Karayolunda, Manavgat'tan Serik ilçesi yönüne ilerleyen bir motosikletli, arkadaşının kullandığı motosikleti bacağıyla iterek götürdü. İki motosikletlinin trafikteki tehlikeli yolculuğu, yoldaki diğer araçlarda bununanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
İKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
İKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

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Manavgat, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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