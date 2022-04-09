İKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletlinin, arkadaşının kullandığı motosikleti bacağıyla iterek yaptığı tehlikeli yolculuğu araç sürücüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Manavgat - Antalya D-400 Karayolunda, Manavgat'tan Serik ilçesi yönüne ilerleyen bir motosikletli, arkadaşının kullandığı motosikleti bacağıyla iterek götürdü. İki motosikletlinin trafikteki tehlikeli yolculuğu, yoldaki diğer araçlarda bununanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.