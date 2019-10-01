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İki müdüre veda yemeği

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, görev yerleri değişen Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin için Saruhan Otelde düzenlenen veda yemeğine katıldı.

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Manisa Valisi Ahmet Deniz, görev yerleri değişen Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin için Saruhan Otelde düzenlenen veda yemeğine katıldı.


Görev yerleri değişen Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin için Saruhan Otelde veda yemeği düzenlendi. Yemekte konuşan Vali Ahmet Deniz, "Ülkemizin farklı illerinde görevlerimizi ifa ediyoruz. Önemli olan görevimizi şerefli bir şekilde layıkıyla yerine getirmek ve çalışma arkadaşlarımızla uyum içerisinde vatandaşlarımıza hizmet edebilmek. Emniyet Müdürümüz Fevzi Bey ve Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Bey'e ilimizde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi.


Manisa'da 1,5 yıldır görev yaptığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin de Manisa'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Vali Ahmet Deniz ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.


İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ise tüm kurumlar ile işbirliği içerisinde hızlı ve verimli çözüm üretmenin çabası içerisinde olduklarını vurgulayarak hukuk sistemi kuralları içerisinde görevlerini yaptıklarını belirtti.


Yemek sonrasında Vali Ahmet Deniz, Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin'e hediye verdi.


Düzenlenen yemeğe Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Baro Başkanı Ali Arslan, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Ünal Çakıcı, Ahmet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, yeni göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve kurum müdürleri katıldı. - MANİSA

İsmail Çetin, Fevzi Bilgiç, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:49 Kaynak: İHA
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