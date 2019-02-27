Son Dakika Haberleri: İki Müdürlük Arasında İş Protokolü İmzalandı

İki Müdürlük Arasında İş Protokolü İmzalandı

8 dakika önce

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Denetimli Serbestlik İş" kapsamında kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlülerin çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.

İki Müdürlük Arasında İş Protokolü İmzalandı, System.String[]
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Denetimli Serbestlik İş" kapsamında kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlülerin çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, yapılan iş birliği protokolünce 50 yükümlünün bu projede değerlendirileceğini söyledi. Yoldaş, "Bu proje; 3 grup köylerden oluşan toplam 194 kilometre mesafede yol ağlarına 20 bin adet fidan dikilmesi planlanmaktadır. Böylece hem yol kenarlarımız da güzel bir görüntü sağlayacağız, hem de üretime katkı sağlayarak ülke ekonomimize destek olacağız. İlimizi daha geliştirip daha da güzelleştireceğiz. Ayrıca diğer bir projemizde her köyde hazine arazisine köy tüzel kişiliği adına gelir getirici 1 adet ceviz bahçesi kurulması planlanmaktadır. Yapılan protokolde yükümlüler bu projede değerlendirilecek olup, onları topluma kazandırmak adına yapılan bir çalışmadır. Amacımız toplumsal ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, onların toplumsal çalışmaları ıslahını yürütebilmektir. Her iki kurum için de yararlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir protokolü imzaladılar. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

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