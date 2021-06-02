İki·nci· Şehi·r Mezarliğinin Tüm Eksi·kli·kleri· Gi·deri·ldi· - Son Dakika

Yeni mezarlığın kapasitesini doldurması ve ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelmesinin ardından Samanlıkkıranı Mahallesi'nde hizmete sunulan ikinci şehir mezarlığının eksiklikleri gideriliyor.

Önceden alınmış mezar yerleri dışında yeni mezarlığa defin yapılmıyor ve cenazeler artık ikinci şehir mezarlığına defnediliyor.

Bu kapsamda Mezarlıklar Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayla birlikte; 5 bin metrekareyi bulan Samanlıkkıranı şehir mezarlığında bay bayan tuvalet, bekçi kulübesi ve çeşme yapımı tamamlanarak hizmete girdi. Ayrıca, iki kişilik olarak ücretsiz tahsis edilen mezar yerleri hak ihlali yaşanmaması için betonla çevriliyor.

Diğer yandan, Giresun Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını daha temiz ve düzenli ortamlarda ziyaret etmeleri amacıyla sorumluluk sahasındaki mezarlıklarda temizlik, ilaçlama ve onarım çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

Mezarlık bakımlarının yanı sıra, cenaze yıkama, defin ve nakil hizmetleri de veriliyor. Koronavirüs nedeniyle hayatını yitirenlerin defin işlemleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında özel görevli ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.