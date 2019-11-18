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İki nesil ADÜ'lü öğrencilerin projesi ile bir araya geldi

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) farklı fakültelerinin öğrencilerinin oluşturduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, Aymelek Derneği Yaşlı Bakımevi'ni ziyaret ederek çeşitli aktivitelerde bulundular.

İki nesil ADÜ'lü öğrencilerin projesi ile bir araya geldi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) farklı fakültelerinin öğrencilerinin oluşturduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, Aymelek Derneği Yaşlı Bakımevi'ni ziyaret ederek çeşitli aktivitelerde bulundular.


Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut da bulunarak sosyal duyarlılık gösteren öğrencilere destek verdi. Turgut, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini arttırmak amacıyla gerçekleştirdikleri bu tür etkinlikleri, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma alanında bir örnek teşkil etmesi açısından önemli bulduğunu ifade ederek, "Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in öncülüğünde, üniversite yönetimi olarak sosyal sorumluluk projelerine ayrı bir önem veriyoruz. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve davranışsal temelde farkındalık kazanarak empati kurma duygularını geliştiren bu projede yer alan hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.


İki nesli bir araya getiren sosyal sorumluluk projesi kapsamında, öğrenciler yaşlılarla birlikte el becerileri temelinde sanatsal aktiviteler gerçekleştirdiler. Birlikte oyunlar oynayan, şarkılar söyleyen iki kuşak, keyifli vakit geçirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş da ADÜ'nün sosyal sorumluluk noktasında duyarlılığına işaret ederek, "Gençlerle yaşlıları buluşturarak kültür aktarımına olanak sağlayan bu tür sosyal sorumluluk projelerini mutlulukla karşılıyoruz. Bu vesileyle Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir nezdinde Üniversitemize teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.


Öğrenciler proje kapsamında belirlenen gün ve saatlerde yaşlıları ziyaret ederek aktivitelerine devam edecek. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
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