İki Nesle KO-MEK ''Kaynağı''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla vurgu yaptığı, "nitelikli eleman" konusuna, hayata geçirdiği mesleki eğitim kurslarıyla destek vermeyi sürdürüyor. KO-MEK'in, bu alandaki en önemli kursları arasında yer alan Kaynakçılık Branşı bir yandan vasıflı eleman yetişmesine olanak sağlarken, diğer yandan iki nesli aynı çatı altında buluşturuyor. Baba –oğul Kaya'lar, KO-MEK Kaynakçılık Kursu'nda nitelikli eleman kimliği için omuz omuza mücadele veriyor.

OĞLUNUN BU FIRSATTAN YARARLANMASINI İSTEDİ

Ali Kaya, emekli olduktan sonra KO-MEK Gebze Kaynak Atölyesi'ndeki Kaynakçılık Branşında eğitim almaya başladı. Eğitim sayesinde kaynakçılık konusunda özellikle teknik anlamda önemli bilgiler edinerek, deneyim kazandı. Kaya, farklı bir alanda eğitim almasına karşın, bu olanaktan oğlu Mücahit Kaya'nın da yararlanmasını istedi. Oğlunun Gebze Kaynak Atölyesi'ndeki Kaynakçılık Kursu'na yazılmasına vesile olan Ali Kaya, bunun nedenini, "Kaynakçılık son derece geçerli bir meslek. Bu alanda vasıflı eleman olunursa, işsiz kalmak mümkün değil. O nedenle oğlumun da KO-MEK'in sayesinde bize sunulan bu fırsattan yararlanmasını istedim" sözleriyle açıkladı.

BİR GÜN ZORDA KALIRSAM BU MESLEĞİ YAPARIM

Oğul Mücahit Kaya ise babasının ricasıyla başladığı KO-MEK Kaynakçılık Kursu'ndan son derece mutlu olduğunu söyledi. İki yıllık Yerel Yönetim Bölümü okuduğunu ifade eden Kaya, "Okul bittikten sonra iş aramaya başladım. Boşta bir dönemimdi. Babam da KO-MEK'e gelmemi ve Kaynakçılık Branşında eğitim almamı istedi. Bu öneri ile buraya geldim. Burada son derece kaliteli bir eğitim veriliyor. Teknik tüm detaylar bize usta öğreticilerimiz vasıtasıyla öğretiliyor. Bir gün zorda kalırsam bu işi yapabilecek hale gelmek istiyorum. Çünkü bu alanda vasıflı insan ihtiyacı çok fazla" dedi.

İKİ NESİL'E KO-MEK KAYNAĞI

Öte yandan Ali ve Mücahit Kaya'nın baba-oğul olarak aynı kurs merkezinde eğitim alması iki kuşağı buluşturmuş oldu. İki nesle adeta "kaynak" olan KO-MEK, büyük bir aile olduğunu bir kez daha kanıtladı.

HER KESİMDEN VATANDAŞ VAR

KO-MEK Gebze Kaynakçılık Kursu'nda iki neslin yanı sıra eğiticimler ve emekliler de eğitim alıyor. Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Ali Duman ile emekli Zekeriya Aydın kaynakçılık konusundaki bilgilerini geliştirmek için kursa katılıyor. Eğitmen olan Ali Duman, öğrencilerine daha fazla fayda sağlamak ve bilgilerini güncellemek için kursa katıldığını anlattı. Mehmet Ali Duman, "Okulumuzda öğrencilerimizle çeşitli projelerimiz oluyor. Bazen mekanik işlerde zorlanıyoruz. Vida ile birleştirme yapıyoruz ancak bu da uzun bir işlem oluyor. Kaynakla birleştirmek daha kolay oluyor. Bu nedenle bu kursa katılmaya ve kaynakçılığı öğrenmeye karar verdim. Hem öğrencilerim hem de kendim için önemli bir mesleki birikim oldu" dedi.

İSTANBUL'DAN KURSA GELEN VAR

Emekli Zeki Aydın ise, mesleğin dışardan göründüğü gibi kolay olmadığını belirterek, "Ancak KO-MEK bu zor mesleği bize hem detayları hem de tekniği ile en iyi şekilde öğretiyor. Bu kursu meslek edinme anlamında bir fırsat olarak görüyorum. Buraya İstanbul'dan insanlar kaynakçılık öğrenmek için geliyorlar. Ben de özellikle gençlerimizi bu kursa davet ediyorum" şeklinde konuştu.