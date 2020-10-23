İki öğrenci 'uykuda üst açma sorunu' için geliştirdikleri projeyi TÜBİTAK'a sundu - Son Dakika

MANİSA Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) 8'inci sınıf öğrencileri Kaan Biçer (13) ve Muhammed Talha Çetinkaya (13), kardeşlerinin geceleri üzerini açmalarından esinlenerek öğretmenlerinin de desteğiyle 'Otomatik Yatak Projesi' tasarladı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) sunulan proje, Bölge Sergisi'ne kalmaya hak kazandı. Kaan Biçer, "Gece bireylerin üstünü açıp hasta olmalarını engellemek amacıyla otomatik yatak sistemi geliştirdik. Kendi kardeşim gece üstünü açtığında sürekli hasta oluyordu. Bunlardan esinlenerek yola çıktık. Hazırladığımız projeyi TÜBİTAK'a sunduk. Bölge sergisine kalmaya hak kazandı. Mutluyuz" diye konuştu.

Manisa BİLSEM iki ortaokul öğrencisinin hazırladığı 'Otomatik Yatak Sistemi' projesi TÜBİTAK'a sunuldu. 8'inci sınıf öğrencileri Kaan Biçer ve Muhammed Talha Çetinkaya, kardeşlerinin gece yatarken sürekli üzerlerini açmaları ve ailelerinin yaşadığı uyku bozukluğu sorunundan etkilendi. İki arkadaş, bu sorunu çözmek için bir proje çalışması başlattı. Biçer ve Çetinkaya, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Enes Aydın'ın da desteğini alarak, sensör ve motorlar kullanarak, otomatik yatak sistemi projesini tasarladı. Kodlama yapılan ultrasonik sensörler, yataktaki kişinin üzerindeki yorganının açılması durumunda, servo motorların çalışmasını tetikliyor. Yorganın köşesine bağlı olan ip, motorun dönmesiyle birlikte motora sarılarak, yorganı çekmekte ve yorganın açılan bireyin üzerine tekrar örtülmesi sağlanıyor. Çocukların yanı sıra yaşlı ve hastalar için de kullanılabilecek sistem ile uykuda üzerinin açılmasına bağlı üşütmeden kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi de hedefleniyor.

'KARDEŞİM ÜZERİ AÇILINCA HASTA OLUYORDU'Kardeşinin üzerinin açık kalarak, hasta olmasının ardından böyle bir proje düşündüğünü belirten Manisa BİLSEM 8'inci sınıf öğrencisi Kaan Biçer, "Gece bireylerin üstünü açıp hasta olmalarını engellemek amacıyla otomatik yatak sistemi geliştirdik. Kendi kardeşim gece üstünü açtığında sürekli hasta oluyordu. Bunlardan esinlenerek yola çıktık. Hazırladığımız projeyi TÜBİTAK'a sunduk. Bölge sergisine kalmaya hak kazandı. Mutluyuz" diye konuştu.'BU SİSTEMLE BİREYLERİN HASTA OLMASI ENGELLENECEK'

Manisa BİLSEM Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Enes Aydın, "Gece uykuda üzerimizin açılması günümüzde tüm bireyler için büyük bir sıkıntı. Biz de bununla ilgili bana gelen iki öğrencimle bir sistem geliştirmeye karar verdik. Bireylerin yatarken yorganlarının istemsiz bir şekilde açılmasının otomatik olarak önüne geçmek için hazırladığımız projemizi TÜBİTAK'a sunduk. TÜBİTAK'ta bölge sergisine kaldık. Bölge sergisinde öğrencilerimiz sunumlarını yaptılar. Şimdi sonuçları bekliyoruz. Türkiye finaline kalarak, derece almayı bekliyoruz. Bu proje çok rahat bir şekilde yaygınlaştırılabilir. Türkiye'de genç nüfusu çok hızlı bir şekilde artıyor. Bu sistem bir nebze de olsa bireylerin hasta olmalarını engelleyeceği için bu tür sıkıntılar da yaşamayacağımızı düşünüyoruz" dedi.