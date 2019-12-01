Son Dakika Haberleri: İki öğrencinin öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı
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İki öğrencinin öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı

6 saat önce

Bursa'da 2 öğrencinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı kazada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İki öğrencinin öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı, System.String[]

Bursa'da 2 öğrencinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı kazada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanı tarafından okunan bilirkişi raporunda, hafif ticari araç şoförü asli, otobüs şoförleri ise tali kusurlu sayıldı.


Kaza, 2017 yılı Temmuz ayında Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolu üzerinde Bursa istikametinde Gemlik gişelerine yakın noktada meydana geldi. Diyanet İşleri Başkanlığının bir etkinliğine katılmak için Diyarbakır'dan gelen 91 kız öğrenci, 3 öğretmenden oluşan kafiledeki öğrencilerin mide bulantısı şikayeti üzerine otobüs yol kenarında durdu. Otobüslerden inen öğrenciler hava almak için dışarıda bulundukları sırada arkadan gelen hafif ticari araç, emniyet şeridinde bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Kaza sonucu 14 öğrenci yaralanırken, Edanur Yıldız (13) ve Semanur Tekinhatun (13) hayatını kaybetti.


Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sadrettin E. ile Hakan T. ve Kaan S. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Kazanın ardından tutuklanan ve mahkeme tarafından bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Sadrettin E., duruşmaya katılırken, Hakan T. ile Kaan S. ise katılmadı. Sadrettin E., daha önce mahkemede şu ifadeyi vermişti:


" İstanbul'dan Bursa'ya geliyorduk. Çok hızlı değildim, otobüsleri fark edince kendimi sola atmak istedim. Soldan bir aracın geldiğini görünce otobüslerin sağına doğru yol kenarına kırdım arabayı. O sırada dışarıda olan öğrencilere çarpmışım."


Mahkeme heyeti, duruşmada bilirkişiden gelen raporu okudu. Rapora göre, hafif ticari araç şoförü asli, otobüs şoförleri ise tali kusurlu sayıldı. Rapordan sonra söz alan Sadrettin E., aleyhe olan hususları kabul etmediğini söyledi.


Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:27 Kaynak: İHA
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