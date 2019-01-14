Son Dakika Haberleri: İki Öğretmene İmar Affı İstismarı Uzaklaştırması

İki Öğretmene İmar Affı İstismarı Uzaklaştırması

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, konaklamaları için kendilerine tahsis edilen hazine arazisindeki prefabrik yapıyı, imar affından yararlanarak, üstlerine geçirmeye çalıştıkları iddia edilen iki öğretmenin, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İki Öğretmene İmar Affı İstismarı Uzaklaştırması, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, konaklamaları için kendilerine tahsis edilen hazine arazisindeki prefabrik yapıyı, imar affından yararlanarak, üstlerine geçirmeye çalıştıkları iddia edilen iki öğretmenin, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalıkavak'taki bir Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler B.T. ve F.A., okul yönetimince geçici olarak kendilerine tahsis edilen bitişikteki hazine arazisinde yer alan prefabrik yapıyı, imar affından yararlanarak üzerlerine geçirmek için başvuruda bulundu.

İhbar üzerine, yapı kayıt belgesi almaya çalıştıkları sırada tespit edilen iki öğretmen, Bodrum Kaymakamlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturma başlatılan olayla ilgili müfettiş tayin edileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Bodrum, Güncel
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