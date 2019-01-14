Son Dakika Haberleri: İki Öğretmenin 'İmar Affı' Uyanıklığı Tutmadı

İki Öğretmenin 'İmar Affı' Uyanıklığı Tutmadı

13 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde görevli 2 öğretmen, lojman olarak kullanmaları için kendilerine tahsis edilen Hazine arazisi üzerindeki gecekonduyu, imar barışından yararlanarak, üzerlerine geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla görevden alındı.

İki Öğretmenin 'İmar Affı' Uyanıklığı Tutmadı, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde görevli 2 öğretmen, lojman olarak kullanmaları için kendilerine tahsis edilen Hazine arazisi üzerindeki gecekonduyu, imar barışından yararlanarak, üzerlerine geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla görevden alındı.

Yalıkavak Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler B.T ve F.A., 2018 Nisan ayında kendilerine lojman olarak, geçici süreyle tahsis edilen gecekonduyu, iddiaya göre imar barışından yararlanarak üzerlerine geçirmek istedi. İki öğretmen, internet üzerinden 'gerçeğe aykırı beyanda' bulunarak, yapı kayıt belgesini aldı. Durumdan haberdar olan Bodrum Kaymakamlığı, 2 öğretmeni hemen görevlerinden uzaklaştırararak, soruşturma başlattı. Soruşturmada müfettiş atanacağı öğrenildi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel
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