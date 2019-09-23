Son Dakika Haberleri: İki okula 1 milyon 650 bin TL’lik destek sağlanacak
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İki okula 1 milyon 650 bin TL’lik destek sağlanacak

55 dakika önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Orhangazi Yeniköy Asil Çelik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları'nın hazırladığı projeler toplam 1 milyon 650 bin TL'lik destek almaya uygun görüldü.

İki okula 1 milyon 650 bin TL’lik destek sağlanacak, System.String[]

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Orhangazi Yeniköy Asil Çelik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları'nın hazırladığı projeler toplam 1 milyon 650 bin TL'lik destek almaya uygun görüldü.

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:35 
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