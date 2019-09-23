İki okula 1 milyon 650 bin TL’lik destek sağlanacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Orhangazi Yeniköy Asil Çelik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları'nın hazırladığı projeler toplam 1 milyon 650 bin TL'lik destek almaya uygun görüldü.