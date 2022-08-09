Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar (2) - Son Dakika
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Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar (2)

09.08.2022 18:43
Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar (2)

İKİ ORGANİZATÖR DE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTİzmir'den kamyonete bindirilen Afgan ve Filistin uyruklu 23 kaçak göçmeni, 'Yunanistan geldiniz' denilerek, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir mahalleye bırakan organizatör şüphelileri R.K. (23) ile Filistin uyruklu O.S.M.Y.

İKİ ORGANİZATÖR DE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

İzmir'den kamyonete bindirilen Afgan ve Filistin uyruklu 23 kaçak göçmeni, 'Yunanistan geldiniz' denilerek, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir mahalleye bırakan organizatör şüphelileri R.K. (23) ile Filistin uyruklu O.S.M.Y. (26), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden aracı kullanan R.K.'nın aynı zamanda İzmir'de hurdacılık yaptığı, hırsızlık, uyuşturucu satmak ve kullanmak, kasten yaralama gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Öte yandan 23 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla),


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Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar
Kaynak: DHA

Yunanistan, Filistin, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar (2) - Son Dakika
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