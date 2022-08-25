Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı (2) - Son Dakika
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Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı (2)

25.08.2022 23:46
Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı (2)

İKİ ORGANİZATÖR KAÇAK GÖÇMENLERİN ARASINA GİZLENDİDatça'nın Mersincik Burnu açıklarında saat 02.30 sıralarında üç ayrı lastik bot içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 75 kaçak göçmenden 2'sinin Türk organizatör olduğu...

İKİ ORGANİZATÖR KAÇAK GÖÇMENLERİN ARASINA GİZLENDİ

Datça'nın Mersincik Burnu açıklarında saat 02.30 sıralarında üç ayrı lastik bot içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 75 kaçak göçmenden 2'sinin Türk organizatör olduğu ortaya çıktı. Kaçakların yapılan sorgulamalarında kurtulduktan sonra O.A. (24) ve S.B.Y. isimli 2 Türk organizatörün, kaçak mülteciler gibi aralarına gizlendiklerini söylediği öğrenildi. Bu bilgi üzerine gözaltına alınan O.A. ve S.B.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 organizatör şüphelisi tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı (2) - Son Dakika
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