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İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu - Son Dakika

İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu

26.08.2021 11:10

İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki otel işletmecisi yeniden bir araya gelip sohbet etmeye başladı. Başlayan tartışma sonrası Fadul Pehlivan, çıkarttığı silahı ile Onur Abdullah İnak'ı öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Şile'de iddiaya göre Fadul Pehlivan, aralarında husumet bulunan Onur Abdullah İnak'ın işletmeciliğini yaptığı otele geldi. Burada buluşan ve ortak bir arkadaşlarının da bulunduğu masada konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra Fadul Pehlivan, belinden çıkardığı silahla Onur Abdullah İnak'ın önce kafasına, sonra vücuduna peş peşe ateş etti. İnak, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli arkadaşıyla otelden ayrıldı.

SAZLIK ALANDA YAKALANDI

Jandarma Suç Araştırma Timi (Jasat) ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Şile'den çıkmasını engellemek için Jandarma ekipleri, çevreyi kontrol altına aldı. Drone yardımıyla aramalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 16 saat sonra Fadul Pehlivan'ı sazlık alanda saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Aynı masada oturup sohbet ediyorlardı! Birden çıkardığı tabancasıyla husumetlisine kurşun yağdırdı

ARALARINDAKİ HUSUMET 5 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Fadul Pehlivan'ın yapılan sorgusunda, hayatını kaybeden Onur Abdullah İnak'ın 5 yıl önce kendisine kül tablası fırlatarak sağ gözünü kaybetmesine neden olduğunu ve aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcı, Fadul Pehlivan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Cinayet zanlısı tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fadul Pehlivan, Onur Abdullah İnak ve bir arkadaşlarının masada oturduğu, Fadul Pehlivan'ın, İnak'a defalarca ateş ettiği, yanlarında bulunan kişinin Fadul Pehlivan'ın elinden silahı almaya çalıştığı ve Pehlivan ile arkadaşının olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu

Pazartesi, Cinayet, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu - Son Dakika


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