İki oto kirala firmasına 19 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki oto kirala firmasına 19 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

İki oto kirala firmasına 19 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan oto kiralama işi yapan iş yerlerini denetledi.

İki oto kirala firmasına 19 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan oto kiralama işi yapan iş yerlerini denetledi. Yapılan denetlemelerde 58 firma kontrol edilirken, 2 firmaya rekor ceza yazıldı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde oto kiralama işi yapan 58 araç kiralama firmasını denetledi. Denetlemelerde KABİS sistemine otomobil ve kiralayan bilgisi girmeyen iki firmaya toplamda 19 bin 28 lira idari para cezası uygulandı. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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