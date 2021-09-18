İki otomobil çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Kahta Sanayi Kavşağında meydana geldi. Kasım Taş yönetimindeki Hundai marka 32 LL 980 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Çimen (51) yönetimindeki Renault marka 34 FGN 61 plakalı otomobil Kahta Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Kasım Taş, Ahmet Taş, Ali Taş, Nida Nur Taş ve Naile Çimen yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Naile Çimen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ADIYAMAN

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