İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçların sürücüleri yaralanırken, sürücülerinin birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan A. idaresindeki 41 AKN 974 plakalı BMW marka otomobil ile Murat B. yönetimindeki 34 GG 1436 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddeti ile BMW marka otomobilin içerisine sıkışan sürücü Oğuzhan A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından mahsur kaldığı yerden kurtarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Oğuzhan A. daha sonra sedye ile ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer otomobil sürücüsü de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.