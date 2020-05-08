İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika

Aracında sıkışan sürücü Ahmet Uçar, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ahmet Uçar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile yolculardan Sefa Sarpaşar yaralandı.

Manisa 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

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