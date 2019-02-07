Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Bebek 5 Yaralı

İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Bebek 5 Yaralı

11 dakika önce

İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ezgi Sokak'ta İzmit istikametinde seyir halinde olan Sait K. idaresindeki 54 SK 909 plakalı otomobil, Köseköy Kavşağı'ndan Alsancak Caddesi'ne girmek için durdu. O sırada karşı yönden gelen Murat Y. yönetimindeki 41 PV 053 plakalı otomobil, kavşakta bekleyen Sait K. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada Sait K. ve aynı araçta bulunan Zeynep K. ile diğer otomobildeki sürücü Murat Y., Eda Y. ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı.
kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yaralıların yardımına koşarken, diğer yandan da durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.Sağlık ekiplerince il müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evine Gitmek İçin Otostop Çeken Genç Erkek Tacize Uğradı PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu

Ailesinden Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Önce 3. Kattan Atıldı Sonra Boğularak Öldürüldü Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 15:34:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Bebek 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]