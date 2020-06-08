İki otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

İZMİR'in Tire ilçesinde, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Efe (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Tire ilçesine bağlı Yeğenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Tire yönüne giden İbrahim Efe'nin yönetimindeki 35 Z 8242 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 35 YK 57 plakalı otomobil ile çarpıştı. Gökçen Mahallesi'nde babası ile berber dükkanı işleten Efe, otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan Efe, AKS 110 ekipleri tarafından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Tire Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Efe, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.