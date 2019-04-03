Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mevlüt Balcı (57) yönetimindeki 03 AAH 156 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Kuzköy Kavşağı'nda Mehmet Şahin'in (72) kullandığı 07 DU 155 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücülerden Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer sürücü Balcı ile otomobildeki Emine Şahin (71), Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:36 Kaynak: AA

Çeltikçi, Burdur, Güncel
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