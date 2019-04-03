İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Burdur
'un Çeltikçi
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mevlüt Balcı
(57) yönetimindeki 03 AAH 156 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Kuzköy
Kavşağı'nda Mehmet Şahin
'in (72) kullandığı 07 DU 155 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, sürücülerden Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer sürücü Balcı ile otomobildeki Emine Şahin (71), Bucak Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:36 Kaynak: AA
Otel Odasında Boğazından Silahla Vurulan Kadın, Ölü Bulundu
Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor
Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti
Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti