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Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

9 dakika önce

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Kazada hayatını kaybeden sürücünün İnfaz Koruma Memuru olduğu öğrenildiELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada hayatını kaybeden sürücünün İnfaz Koruma Memuru olduğu öğrenildi

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Baskil yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, infaz koruma memuru olarak görev yapan Nihat Kürşat idaresindeki 23 ES 970 plakalı otomobil ile Serkan Uçar yönetimindeki 44 FJ 606 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada, sürücülerden Nihat Kürşat olay yerinde hayatını kaybetti, her iki araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.İnceleme sonrası hayatını kaybeden sürücü Kürşat'ın cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
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