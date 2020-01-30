İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 KT 254 plakalı otomobil ile 06 BKU 813 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mesire alanı yakınlarında bulunan kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 BKU 813 plakalı otomobil yol kenarında bulunan tabelalara çarparak durabilirken 44 KT 254 plakalı otomobil ise buğday tarlasına girerek buradaki çamura saplanarak durabildi.


Kazada, araçlarda bulunan Halil İbrahim Çetinkaya, Hasan Tezcan, Celal Erbay (54), ve Celal Aktan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Celal Erbay, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çin'de koronavirüs şüphesi olan vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddia edildi
Çin'de koronavirüs nedeniyle evlerin mühürlendiği iddia edildi Kobe Bryant'ın, ölümünden birkaç saat önce çektirilen fotoğrafı ortaya çıktı Kırşehir ölü domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücüye 264 lira para cezası-arşiv

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:49:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]