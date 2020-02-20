İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi istikametinden Söke ilçesi yönüne seyreden Uğur Eker yönetimindeki 20 NL 953 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda karşı şeritten gelen Mehmet Hanifi Genç idaresindeki 01 ETK 69 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden Uğur Eker, hurdaya dönen araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Aynı araçtaki Savaş Sağır ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Diğer otomobildeki sürücü Mehmet Hanifi Genç ile Zeynel Abidin Genç, Fatih İslamoğlu ve Hasan Yulaf yaralandı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki otomobilin çarpışması ve kaza sonrasında bazı yaralıların kendi imkanlarıyla araç dışına çıktığı görülüyor.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kuşadası, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:09 Kaynak: AA
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