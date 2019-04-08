İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı
36 dakika önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Akhisar- Balıkesir
Devlet Karayolu'nda meydana geldi. Kudret G. yönetimindeki 10 V 3642 plakalı otomobil, Akhisar yönünden İstanbul
istikametine giderken, aynı yönde bulunan ve dönüş yapmak isteyen Caner Güvenci (65) idaresindeki 35 AV 3953 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kaza sonucu can pazarı yaşanırken, yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 35 AV 3953 plakalı araçta bulunan sürücü Caner Güvenci olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulanan Naci U. ve Sevim Ö. ile 10 V 3642 plakalı araçtaki Kudret G., Melike G., Buse G., Zekiye B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslara alınarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Caner Güvenci'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:53 Kaynak: DHA
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