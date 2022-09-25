İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 9 YARALI

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin orta refüjü aşarak karşı şeride geçip, başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 çocuk öldü, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, dün Denizli- Antalya karayolu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Ramazan Özcan yönetimindeki 20 YA 611 plakalı otomobille Antalya istikametine seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Mehmet Ünlü'nün kullandığı 64 DT 606 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ve yolcuları çıkardı. Sağlık ekipleri, Ünlü'nün kullandığı otomobilde bulunan ve yaralanan eşi Dilek Ünlü, annesi Ümmü Gülsüm Ünlü ile çocukları Hatice Nur ünlü, Baran Ünlü, Sina Ünlü, Öykü Ünlü ile diğer otomobilde bulunan sürücü Özcan ile Yeter Derin ve Metehan Derin'i ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaşındaki Öykü Ünlü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çeşitli hastanelere kaldırılan toplam 9 yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.