Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ada Caddesi'nde Akyazı Belediyesi önünde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.


Kazada bir kişi yaralanırken, otomobillerde hasar oluştu.

Yaralı, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:31 Kaynak: AA

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