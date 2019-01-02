İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ada Caddesi'nde Akyazı Belediyesi önünde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada bir kişi yaralanırken, otomobillerde hasar oluştu.
Yaralı, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:31 Kaynak: AA
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