Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

23 dakika önce

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Neslihan C., idaresindeki 45 MR 188 plakalı otomobil ile Şule E., idaresindeki 02 AAG 741 plakalı otomobille Yavuz Selim Mahallesi 605 Sokak içerisinde çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil içerisinde bulunan Esra A., yaralandı. Yaralı Esra A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Esra A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

Yavuz Selim Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa
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