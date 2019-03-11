Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Zafer Mahallesi Emel Caddesi ile Tekcan Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre Nazmi Yılmaz (66), 39 LP 750 plakalı otomobiliyle Tekcan Caddesi'nden Emel Caddesi'ne seyir halindeyken iki caddenin kesişim noktasında Özkan Bingöl idaresindeki 39 SG 768 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu iki araç savrulurken, kazada Nazmi Yılmaz yaralandı. Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!

İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:59:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]