İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Zafer Mahallesi Emel Caddesi ile Tekcan Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre Nazmi Yılmaz (66), 39 LP 750 plakalı otomobiliyle Tekcan Caddesi'nden Emel Caddesi'ne seyir halindeyken iki caddenin kesişim noktasında Özkan Bingöl idaresindeki 39 SG 768 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu iki araç savrulurken, kazada Nazmi Yılmaz yaralandı. Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:05 Kaynak: İHA
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