Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

21 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. idaresindeki 34 NYP 54 plakalı otomobil, Piri Reis Caddesine girmek isterken ana yol üzerinde seyir halinde olan S.A., idaresindeki 54 PL 564 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü İ.T. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:40 Kaynak: İHA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa
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