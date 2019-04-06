İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. idaresindeki 34 NYP 54 plakalı otomobil, Piri Reis Caddesine girmek isterken ana yol üzerinde seyir halinde olan S.A., idaresindeki 54 PL 564 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü İ.T. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

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