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İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

3 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yenikent'ten şehir merkezine gelmekte olan Mehmet Öztekin idaresindeki 01 JU 524 plakalı otomobil ile şehir merkezinden Yenikent istikametine gitmekte olan Bekir Öztürkeri idaresindeki 02 DH 044 plakalı otomobil, Kozluca yakınlarında çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Bekir Öztürkeri yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:58 Kaynak: İHA
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