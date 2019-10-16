Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Petrol Caddesi'nde meydana geldi. Merve Sivil yönetimindeki 02 AY 099 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman Koruk'un kullandığı 80 GZ 63 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Merve Kızıl'ın araç içinde sıkıştığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralı Sivil'i ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı Munzur Üniversitesi'nde üretilen otomobil, 1 lirayla 100 km yol katediyor Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 20:21:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]