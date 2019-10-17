İki otomobil çarpıştı: 1 Yaralı
10 dakika önce
Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:26 Kaynak: İHA
Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yenisanayi Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde meydana geldi. Petrol Caddesi üzerinde Merve S'nin kullandığı 02 AY 799 plakalı otomobil ile Osman K'nın kullandığı 80 GZ 63 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Merve S. yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralı sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Munzur Üniversitesi'nde üretilen otomobil, 1 lirayla 100 km yol katediyor Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi