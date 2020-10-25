İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

25.10.2020 02:20

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Çarpışmanın etkisiyle kavşakta bulunan trafik lambaları ile işaret levhaları devrildi Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle kavşakta bulunan trafik lambaları ile işaret levhaları devrildi

ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğurcan K.'nın kullandığı 19 UK 704 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 ABN 603 plakalı otomobil Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi refüje çıktı. Her iki araçta da büyük ölçüde maddi zarar meydana gelirken kavşakta bulunan trafik lambaları ile işaret levhaları da devrildi.

Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Meltem Ç.(29),yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Hitit Üniversitesi, Otomobil, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot
Dilek İmamoğlu'ndan eşinin sağlık durumuna ilişkin paylaşım: Durumumuz gayet iyi Dilek İmamoğlu'ndan eşinin sağlık durumuna ilişkin paylaşım: Durumumuz gayet iyi         
00:38
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Birinci dalga bitmedi, 3. ve 4. artış dönemleri gelecek Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Birinci dalga bitmedi, 3. ve 4. artış dönemleri gelecek         
23:24
Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi         
23:03
Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor         
21:43
Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisini geri çağırdı Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisini geri çağırdı         
20:58
17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı 17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı         
20:25
Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı         
19:37
Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek         
18:06
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 02:31:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei