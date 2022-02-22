İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

22.02.2022 15:29
İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Hayrabolu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 89 yaşındaki Ekrem Güvelce idaresindeki 59 ABF 055 plakalı otomobil karşı yönden gelen Hakan Gülşen (30) yönetimindeki 39 AB 774 plakalı otomobil ila kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından Ekrem Güvelce idaresindeki otomobil şarampole düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Ekrem Güvelce ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

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Hayrabolu, Tekirdağ, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika
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