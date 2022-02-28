İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

28.02.2022 01:14

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Otomobil, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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