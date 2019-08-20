Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

27 dakika önce

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.
Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi kavşağında Bilal Hargün (32) yönetimindeki 38 AAJ 465 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Eyüp Hargün (63), Hatice Hicret Demir (26), Rüveyda Demir (60), Mehmet Yahya Hargün, Betül Demir (7), Fatımatuz Zehra Demir (38), Eda Hargün ve Saliha Beyza Hargün (1) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ankara, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lexus, LC coupe modelini Türkiye'de satışa sunacak! Sadece 2 kişide olacak
TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa sunuyor Down sendromlu çocuk, okulda cinsel saldırıya uğradı Ankara'da 'kayyum' eylemi: 8 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 03:07:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]