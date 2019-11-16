Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Son Dakika Güncel İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nizip D 400 karayolunun Türkyurdu mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Nizip istikametinden Gaziantep istikametine seyreden H.Ş. idaresindeki 63 HT 437 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, Gaziantep'ten Nizip istikametine ilerleyen K.A. idaresindeki 06 AZR 44 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde bulunan C.Ş., E.Ş., A.Ş., B.Y., H.Y., K.A., H.Ş., İ.Ş., E.Y. ve Z.Y., yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi
Takla atan araç direğe dayalı halde asılı kaldı Virajı alamayan TIR'ın altında kalan doktor hayatını kaybetti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 04:33:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]