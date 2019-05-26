Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 11 Yaralı

İki otomobil çarpıştı: 11 Yaralı

5 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 11 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 11 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Turan idaresindeki 02 AN 749 plakalı otomobille Süleyman Kaya idaresindeki 16 UB 778 plakalı otomobille, Adıyaman- Kahta Karayolu 9.kilometrede çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Abuzer Turan, Süleyman Kaya ve otomobillerde bulunan Seher Kaya, Selma Kaya, Elif Ela Demirpolat, Remziye Demirpolat, Irmak Naz Turan, Zeynal Daşkıran, Yaren Daşkıran, Bünyamin Daşkıran ve Asiye Turan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:14 Kaynak: İHA
Süleyman Kaya, Adıyaman, 3. Sayfa
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